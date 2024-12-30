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На Ямале вахтовику едва не оторвало ногу взорвавшимся колесом

В Сургуте травматологи спасли вахтовика с Ямала от ампутации ноги
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Телеграм-канал Сургутская травмбольница

Сургутские травматологи-ортопеды сохранили ногу рабочему, получившему тяжелую травму на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает пресс-служба Сургутской клинической травматологической больницы.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение вертолетом санавиации с тяжелой травмой ноги, он подкачивал шину на грузовике, колесо неожиданно взорвалось, мужчине едва не оторвало ногу. У пострадавшего диагностировали множественные, в том числе открытые переломы бедренной и большеберцовой костей, обширные раны с разрывом сосудов.

«На первом этапе травматологи-ортопеды устранили эту угрозу, восстановив кровоснабжение, а также стабилизировали переломы с помощью временного аппарата внешней фиксации. Два дня в реанимационном отделении пациента готовили к дальнейшей операции», — сообщили в сургутской травматологической больнице.

Хирургическое вмешательство длилось час, медикам удалось спасти поврежденную взрывом конечность. В течение трех недель он будет находиться под наблюдением врачей, ему также предстоит пройти длительный курс реабилитации.

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