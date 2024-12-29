Россиянке вернули 12 млн рублей, похищенных мошенниками

В Калининграде полиция задержала двух мошенников из Петербурга, которые выманили у местной жительницы накопления в рублях и валюте. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В правоохранительные органы обратилась 52-летняя жительница Калининграда, женщина сообщила, что в начале декабря с ней связались неизвестные. За несколько дней общения они убедили потерпевшую обналичить все накопления и передать курьеру, который переведет их на якобы безопасный счет.

Потерпевшая поверила злоумышленникам и передала их посыльным наличные в размере 50 тысяч евро и более 65 тысяч долларов США, составляющие в рублевом эквиваленте свыше 12 миллионов рублей.

Курьеров удалось задержать, ими оказались двое жителей Петербурга 19 и 20 лет, деньги вернули законной владелице. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, подозреваемые заключены под стражу.

До этого сообщалось, что в Пермском крае 71-летняя пенсионерка после звонка от «директора» отдала мошенникам 18 млн рублей.

Ранее вахтовик пытался заработать на инвестициях и лишился 4,5 млн рублей.