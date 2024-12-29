В Ленобласти семимесячный ребенок захлебнулся рвотой во сне

Во Всеволожском районе Ленинградской области семимесячный младенец захлебнулся во сне рвотными массами, мать отвезла его в больницу, но спасти пострадавшего не смогли. Об этом сообщает «78.ru».

Младенец был доставлен в медицинское учреждение матерью. По словам женщины, она уложила сына спать, а через полтора часа обнаружила, что ребенок не двигается и не дышит. Женщина не стала вызывать скорую помощь и привезла мальчика в приемное отделение клиники, состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое.

Врачи провели реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось. По предварительной информации, он мог захлебнуться рвотными массами во сне. Известно, что младенец страдал от врожденного генетического заболевания. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в Алтайском крае ребенок захлебнулся в луже. Двухлетняя девочка без присмотра взрослых находилась на улице. Она вышла за территорию частного дома и упала в огромную лужу, выбраться из воды самостоятельно ребенок не смог. Пострадавшую в бессознательном состоянии доставили в медицинское учреждение, несмотря на все усилия врачей, спасти девочку не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мальчик с ДЦП захлебнулся во время купания в ванной в Петербурге.