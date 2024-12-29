Педиатр из Тулы поставил ребенку несуществующий диагноз ради премии

Детский врач из Тулы поставил несуществующий диагноз ребенку, которого ни разу не видел, чтобы получить премию. Об этом сообщает портал «Тульская пресса».

Педиатр местной больницы внес в электронную систему здравоохранения данные о четырех приемах 10-летнего пациента, которые не проводились, медик также диагностировал у ребенка астму. На нарушение врач пошел ради получения премии.

По факту произошедшего проверку провела региональная прокуратура, выплату врач получить не успел.

До этого сообщалось, что жителю Новосибирска пришлось ампутировать ногу после нескольких неправильно поставленных диагнозов. Мужчина обратился с иском в суд, страховая компания установила, что он лишился ноги из-за того, что еще при первом вызове скорой помощи его не госпитализировали в городскую больницу, если бы медики более внимательно отнеслись к жалобам пациента, ногу можно было бы спасти. Решением суда городскую больницу № 1 обязали выплатить пациенту компенсацию в размере 2,5 млн рублей.

Ранее новосибирские врачи ошиблись и диагностировали ослепшей россиянке рак.