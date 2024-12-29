Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Педиатр из Тулы поставил ребенку несуществующий диагноз ради премии

В Туле педиатр поставил ребенку ложный диагноз ради премии
close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Детский врач из Тулы поставил несуществующий диагноз ребенку, которого ни разу не видел, чтобы получить премию. Об этом сообщает портал «Тульская пресса».

Педиатр местной больницы внес в электронную систему здравоохранения данные о четырех приемах 10-летнего пациента, которые не проводились, медик также диагностировал у ребенка астму. На нарушение врач пошел ради получения премии.

По факту произошедшего проверку провела региональная прокуратура, выплату врач получить не успел.

До этого сообщалось, что жителю Новосибирска пришлось ампутировать ногу после нескольких неправильно поставленных диагнозов. Мужчина обратился с иском в суд, страховая компания установила, что он лишился ноги из-за того, что еще при первом вызове скорой помощи его не госпитализировали в городскую больницу, если бы медики более внимательно отнеслись к жалобам пациента, ногу можно было бы спасти. Решением суда городскую больницу № 1 обязали выплатить пациенту компенсацию в размере 2,5 млн рублей.

Ранее новосибирские врачи ошиблись и диагностировали ослепшей россиянке рак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами