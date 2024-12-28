В Брянске мужчина рассылал детям интимные фото и получил 6 лет колонии

В Брянске мужчина совращал детей через соцсети и получил 6 лет колонии

Житель Брянска признан виновным в развращении несовершеннолетних, мужчина рассылал детям порнографические фото и СМС. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, 49-летний житель Брянска через социальные сети делился с двумя несовершеннолетними рассылкой порнографического содержания. Он не только отправлял подросткам интимные фотографии, но и сопровождал их текстами непристойного содержания.

В отношении подозреваемого в развращении детей было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае задержали мужчину за покупку интимных фото шестиклассницы. Школьница рассказала о произошедшем родителям, которые немедленно обратились в полицию. Далее переписку со злоумышленником от лица дочери вела мать, она договорилась с преступником о встрече, когда мужчина пришел на «свидание» с ребенком, его удалось задержать. Свои действия он пояснил тем, что хотел познакомиться и погулять.

Ранее полиция Хакасии поймала 19-летнего юношу, вымогавшего у девочки интимные фото.