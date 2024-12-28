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Никита Кологривый пригласил жителей и гостей столицы в кинопарк «Москино»

Актер Кологривый: кинопарк «Москино» — удивительная площадка
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Департамент культуры Москвы

Кинопарк «Москино» является удивительной площадкой, где собрано все необходимое для кинопроцесса, заявил актер Никита Кологривый после съемок новогоднего фильма «Небриллиантовая рука».

«Я провел день на съемках. За короткий перерыв между съемками успел тут погулять — все декорации в натурном размере, масштаб поражает! Тут к тому же много самых обычных людей — любителей кино», — сказал актер.

Кологривый добавил, что кинопарк «Москино» объединяет и создателей, и любителей кино.

«Приходите и приобщайтесь к нашему русскому искусству кино, почувствуйте себя частью этой индустрии», — отметил актер.

Ранее в кинопарке «Москино» прошла премьера шоу «Соборная площадь».

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