На курорте «Манжерок» открылись две канатные дороги

На курорте Сбера «Манжерок» открылись 2 новые канатные дороги, которые позволили увеличить протяженность горнолыжных трасс до 50 км, сообщает пресс-служба Сбера.

Теперь на курорте доступны 5 канатных дорог. На кресельной канатной дороге «Ледник» гости курорта могут подняться на высоту 595 метров за 4 минуты. На подъемнике установлены крепления не только для лыж и сноубордов, но и для велосипедов.

Также на курорте открыли подъемник «София». Его протяженность составляет почти 2 км. «София» поднимет гостей курорта на высоту 1150 метров.

Как отметил генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин, новые канатные дороги помогут привлечь на курорт новых гостей.

«Подъемники оснащены новейшим оборудованием, обеспечивающим безопасность и удобство для всех пассажиров. Открытие новых дорог разгрузило существующие, так что теперь добраться до вершин стало намного проще», — сказал он.

На курорте также открылась новая трасса для беговых лыж вокруг Манжерокского озера протяженностью около 3 км.

Для юных гостей на курорте открыли тюбинг, включающий в себя 6 искусственных полос протяженностью до 169 метров.

В зимнем сезоне 2024/2025 на курорте работают 5 точек проката, на которых гости могут арендовать более 3 тыс. комплектов спортивного инвентаря.