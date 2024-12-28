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В Петербурге пенсионерка продала квартиру и отдала неизвестному 28 млн рублей

«78.ru»: в Петербурге мошенник выманил у пенсионерки все накопления и квартиру
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Петербурге полиция ищет мошенника, который втерся в доверие к пожилой женщине, оставил ее без накоплений и завладел квартирой. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 73-летняя жительница Петербурга, женщина сообщила, что лишилась денег и квартиры. По словам пенсионерки, неизвестный втерся к ней в доверие, выманил у нее 5 млн рублей, аферист также завладел квартирой пожилой женщины.

Общий ущерб пострадавшая оценила в 28 млн рублей. Подозреваемого ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде 63-летняя пенсионерка поверила аферистам, продала квартиру и отправила на их счета более девяти миллионов рублей.

Как аферистам удается обманывать сотни тысяч россиян под видом сотрудников силовых структур и в чем секрет их манипуляций, расскажет документальный фильм «На крючке». Проект доступен на платформе Okko.

Ранее российская пенсионерка отдала мошенникам 18 млн рублей после звонка от «директора».

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