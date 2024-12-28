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Подросток проломил голову, выходя из автобуса на Камчатке

На Камчатке подросток получил травму головы при выходе из автобуса
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Shutterstock

В Петропавловске-Камчатском подросток получил серьезную травму, когда выходил из автобуса и оступился. Об этом сообщает ИА «Камчатское время».

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта, 15-летний мальчик выходил из автобуса, оступился и упал, ударившись головой о ступеньку. Травма оказалась серьезной — девятиклассника доставили в больницу, где у него диагностировали закрытый перелом основания черепа.

«Сын потерял сознание. Спасибо неравнодушным людям, которые перенесли его на скамейку, вызвали скорую и позвонили мне», — рассказала мать пострадавшего.

По предварительной информации, толпа пассажиров буквально вытолкнула несовершеннолетнего из транспорта, из-за чего он не смог удержать равновесие. Обстоятельства произошедшего устанавливает региональная прокуратура.

Ранее две россиянки устроили драку за место в автобусе и попали на видео.

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