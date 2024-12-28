Житель Подмосковья едва не отпилил себе руку болгаркой

В Подмосковье спасли мужчину, который разрезал руку болгаркой

Хирурги Коломенской больницы оказали помощь пациенту, который случайно разрезал себе руку болгаркой, мужчина едва не лишился кисти. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

51-летний мужчина был доставлен в медицинское учреждение с глубокой рваной раной правого запястья. Проведенное обследование выявило у пациента обширные повреждения мышц, сухожилий, нервов и костей. Мужчина рассказал, что травмировал руку болгаркой во время выполнения технических работ.

«Для спасения руки пациента понадобилось двухэтапное хирургическое вмешательство. Сначала мультидисциплинарная бригада врачей в составе травматологов, нейрохирургов и анестезиологов провела сложную двухчасовую восстановительную операцию. Травматологи выполнили остеосинтез, наложили швы на поврежденные сухожилия сгибателей кисти и четырех пальцев. Затем нейрохирурги выполнили пластику локтевого и срединного нервов, перерезанных болгаркой», — рассказал главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.

Спустя два месяца после операции было проведено второе хирургическое вмешательство, хирургам удалось вернуть подвижность и чувствительность травмированной руке пациента. Мужчина еще некоторое время находился под наблюдением медиков и был выписан на амбулаторное лечение.

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