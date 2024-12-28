Врач напомнила, сколько можно хранить блюда с новогоднего стола

Врач Михалева: салаты с новогоднего стола можно хранить не более 12 часов

Как правило, после новогоднего застолья остается множество разных блюд на несколько дней вперед. Однако, как предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук и диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева, очень важно учитывать сроки их хранения в холодильнике. В противном случае можно столкнуться с пищевым отравлением или пищевой инфекцией.

Она отметила, что пищевое отравление возможно, когда при хранении определенного вида продуктов накапливаются токсины, которые вырабатываются бактериями. Такая пища становится ядом и может вызвать у человека симптомы отравления.

Острая кишечная инфекция, по словам врача, возможна, когда в продуктах, которые слишком долго хранились, размножаются бактерии. Попадая в желудочно-кишечный тракт, они начинают размножаться и вызывают острую кишечную инфекцию.

«Важно понимать, что в обоих случаях последствия могут быть достаточно серьезными. Поэтому при появлении любых неприятных симптомов следует обратиться за медицинской помощью. И, конечно, важно не допускать просрочки продуктов. Сроки их хранения в холодильнике могут быть разными, исходя из того, о каком блюде идет речь», — подчеркнула Михалева.

По ее словам, готовые мясные блюда — жареное и тушеное мясо — как правило, хранится до 36 часов. Это довольно длительный период хранения. Если мясо отварное, то срок хранения меньше и составляет около 24 часов.

«Готовые блюда из птицы — жареные, отварные, тушеные — могут храниться до 48 часов. То есть, если приготовить, запечь или пожарить курицу в качестве новогоднего блюда, то 48 часов она может находиться в условиях холодильника безопасно», — добавила специалист.

Говоря о салатах, врач объяснила, что здесь сроки хранения зависят от того, был ли продукт заправлен соусом. Без него салаты могут храниться в холодильнике до 18 часов. Если говорить о заправленных салатах, неважно, майонез это или какие-то другие соусы, то срок хранения ограничивается 12 часами.

«Что касается гарниров, то, как правило, они хранятся тоже недолго — от 12 до 18 часов. После этого они уже будут не пригодны для употребления», — отметила диетолог.

В заключение врач подчеркнула, что блюда для новогоднего стола лучше готовить небольшими порциями. В крайнем случае, чтобы они хранились не дольше тех сроков, которые были озвучены.

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