Исполнительный директор ФКР заявила о важной роли наставников в российской школах

С 2023 года, который был объявлен в России Годом педагога и наставника, в стране появилось множество наставнических проектов в разных сферах, в том числе и специальные конкурсы. Каждый из них по-своему, в зависимости от специфики, важен, заявила в беседе с «Газетой.Ru» исполнительный директор Форума классных руководителей (ФКР) Александра Поблинкова.

По ее мнению, такое явление, как наставничество в профессии, важно во всех профессиях.

«В нашей сфере мы видим этот запрос от молодых учителей и студентов педагогических специальностей: адаптация в школе, общение с родителями, разные тонкости педагогики, которые познаются на практике. Во всем этом важен мудрый проводник», — отметила Александра Поблинкова.

Она рассказала, что в сообществе Форума классных руководителей опытные педагоги делятся своими практиками и всегда готовы помочь коллегам советами, причем без привязки к конкретному региону или школе.

«Еще у нас есть реверсивное наставничество: молодые учителя помогают старшему поколению освоить цифровые сервисы. Чаще всего такие пары формируются у нас, отталкиваясь от конкретного запроса, который возникает у педагога», — добавила исполнительный директор форума.

Также Поблинкова сообщила, что недавно в мастерской управления «Сенеж» прошло подведение большого конкурса наставников, во время которого были отмечены специалисты по разным трекам.

«Здорово, что наставничество стало обсуждаемой и актуальной темой», — сказала эксперт.

«Навигаторы детства» она назвала ярким проектом, который очень любят педагоги.

«В том числе в сообществе ФКР и в проекте «Классная тема» советники активно участвуют, делятся своими идеями, наработками и опытом. Многие педагоги в «Навигаторах» и «Орлятах России» (в этот проект влюблены и педагоги, и дети, и их родители) находят мощный ресурс для личного развития, и мы видим, как появляется много успешных воспитательных практик», — отметила исполнительный директор форума.

Также она рассказала, что каждый год самым ярким событием ФКР становится большой форум в Москве. В этот раз он прошел с 3 по 5 октября.

«Мы приняли 1000 классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования со всей страны. Что важно, сами учителя выступали спикерами многих площадок, это значит, что сообщество рождает экспертов, а еще, кстати, в числе призеров всех федеральных педагогических конкурсов и проектов этого года есть наши классные. И мы этим очень гордимся», — заявила Поблинкова.

Она добавила, что сообщество форума ВКонтакте приросло за год на 70 тыс. человек — показывает актуальность проекта.

«Мы провели 8 выездных сессий во всех федеральных округах, а наши активисты на местах, послы ФКР организовали более 50 региональных форумов и конференций — мы растем и разливаемся», — заключила Поблинкова.

Напомним, проект «Навигаторы детства» был запущен в 2021 году в 10 регионах РФ. С 2023 года проект стал реализовываться во всех субъектах России. Сегодняшний в нем участвуют 28 620 школ и 2 894 колледжа.