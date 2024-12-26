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Врач: забота о кишечнике поможет избежать слабоумия в старости

Диетолог Ивакин: крепкая память и ясный ум на 50% зависят от работы кишечника
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Depositphotos

Крепкая память и ясный ум на 50% зависят от здоровья кишечника. Контроль состояния микрофлоры помогает сохранить интеллектуальные способности, не допустить снижения аналитических навыков и психоэмоциональных нарушений, которые часто наблюдаются у пожилых. Это связано в первую очередь с тем, что с возрастом ЖКТ меняется и уже не может функционировать так же хорошо, объяснил врач-диетолог Павел Ивакин Общественной Службе Новостей.

«Можно ли избежать слабоумия, заботясь о кишечнике? Да, это возможно, — подчеркнул врач. — На мышление, память, концентрацию внимания, усидчивость, влияет состояние кишечной микрофлоры. Это прямой факт, доказанный клинически».

Только наполовину ясный ум и сознание зависят от интеллектуальных тренировок – изучения языков и т.д. Не менее 50% приходится на ЖКТ – это нужно помнить тем, кто хочет в старости избежать деменции, подчеркнул врач.

В том числе о кишечнике можно заботиться с помощью пробиотиков, которые не только улучшают мышление, но и снижают уровень тревожности. Принимать их, по словам диетолога, следует регулярно по 10 дней в каждом месяце.

Ивакин порекомендовал выбрать бифидосодержащие пробиотики, которые наиболее богаты полезными микроорганизмами, не содержащимися в обычных продуктах – даже в кисломолочке. Также он посоветовал принимать жидкие пробиотики, подчеркнув, что они лучше всего влияют на кишечную микрофлору, центральную нервную систему и, как следствие, на мышление, способность к анализу и настроение.

Ранее ученые выяснили, что пищевые добавки могут улучшить память.

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