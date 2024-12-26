Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудники «Роснефти» помогли создать новогоднюю атмосферу в регионах России

«Роснефть» исполнила мечты детей в регионах
close
Evgeniia Primavera/Shutterstock/FOTODOM

«Роснефть» в преддверии Нового года проведет благотворительные мероприятия по всей России, чтобы исполнить мечты детей, сообщает пресс-служба компании.

В Хабаровском крае сотрудники Комсомольского НПЗ исполнят мечты воспитанников детского дома №20 поселка Хурба.

В Сахалинской области работники «Сахалинморнефтегаз-Шельфа» вручили подарки воспитанникам социально-реабилитационного центра «Ласточка» в городе Томари.

В Иркутске волонтеры «Таас-Юрях Нефтегазодобычи» исполнили мечты 60 воспитанников центра соцреабилитации «Багратион», а в Красноярском крае восьмой год подряд сотрудники «РН-Ванкор» исполнили мечты детей приюта «Забота» в городе Игарка.

В Самарской области в рамках акции «Елка желаний» сотрудники Куйбышевского НПЗ вручили подарки более чем 100 детям из приемных и малообеспеченных семей во время театрализованного праздника в центре социальной помощи семье и детям.

В Москве сотрудники «Роснефти» отправили подарки в подмосковные семейные центры, в социальные центры в Калужской области и семьям из новых регионов.

Работники «Роснефти» исполнили мечты детей и из других регионов, среди которых Краснодарский край, Рязанская область, Оренбургская область и многие другие.

Также в рамках акции «Елки Роснефти» компания украсила улицы в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами