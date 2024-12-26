Сотрудники «Роснефти» помогли создать новогоднюю атмосферу в регионах России

«Роснефть» в преддверии Нового года проведет благотворительные мероприятия по всей России, чтобы исполнить мечты детей, сообщает пресс-служба компании.

В Хабаровском крае сотрудники Комсомольского НПЗ исполнят мечты воспитанников детского дома №20 поселка Хурба.

В Сахалинской области работники «Сахалинморнефтегаз-Шельфа» вручили подарки воспитанникам социально-реабилитационного центра «Ласточка» в городе Томари.

В Иркутске волонтеры «Таас-Юрях Нефтегазодобычи» исполнили мечты 60 воспитанников центра соцреабилитации «Багратион», а в Красноярском крае восьмой год подряд сотрудники «РН-Ванкор» исполнили мечты детей приюта «Забота» в городе Игарка.

В Самарской области в рамках акции «Елка желаний» сотрудники Куйбышевского НПЗ вручили подарки более чем 100 детям из приемных и малообеспеченных семей во время театрализованного праздника в центре социальной помощи семье и детям.

В Москве сотрудники «Роснефти» отправили подарки в подмосковные семейные центры, в социальные центры в Калужской области и семьям из новых регионов.

Работники «Роснефти» исполнили мечты детей и из других регионов, среди которых Краснодарский край, Рязанская область, Оренбургская область и многие другие.

Также в рамках акции «Елки Роснефти» компания украсила улицы в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.