Центр водородных технологий АФК «Система» подвел итоги 2024 года

Более 200 ведущих экспертов поучаствовали в «Водородном рождестве» в Бауманке

Центр водородных технологий АФК «Система» (ЦВТ) совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана провел 25 декабря «Водородное рождество» на площадке вуза, сообщает пресс-служба компании.

На мероприятии, приуроченном к подведению итогов года на рынке водорода, более 200 ведущих экспертов в сфере водородных технологий обменялись знаниями и опытом.

Деловая программа была посвящена обсуждению ключевых тем, связанных с водородом и проблемами климата, образовательными программами и подготовкой кадров для водородной отрасли, а также ролью государства и бизнеса в развитии водородной энергетики.

Как отметила вице-президент по технологиям АФК «Система» Анна Коротченкова, сегодня практически ни один конкурентоспособный бизнес не может обойтись без исследований и разработок.

«Наша корпорация объединяет в своем портфеле целый ряд компетенций по наиболее востребованным направлениям технологического развития страны. Одно из них – это водородная энергетика, где у России есть все шансы занять лидирующие позиции за счет своих научных достижений и передовых инженерных решений», — сказала она.

В свою очередь, президент ЦВТ Юрий Добровольский отметил, что центр постоянно расширяет круг партеров.

«В частности, сейчас актуализируется дорожная карта высокотехнологичного направления «Развитие водородной энергетики», где АФК «Система» присоединится к Газпрому и Росатому. Также планируем масштабировать образовательные программы вместе с Бауманкой и другими ведущими университетами страны», — добавил он.

На мероприятии анонсировали новый сезон вечерней школы «Водородная энергетика», реализуемой ЦВТ и Благотворительным фондом «Система» совместно с Бауманкой. На сегодняшний день школа выпустила 450 студентов, ряд из них уже работает по специальности.

Как отметил ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин, механизм вечерней школы за три года показал свою эффективность при подготовке кадров для водородной отрасли.

«В новом году мы совместно с АФК «Система» планируем расширить тематику и начать подготовку инженеров для других сфер промышленности, где в настоящее время есть дефицит кадров», — сказал он

В рамках мероприятия также состоялись выставка водородных технологий от различных компаний, интеллектуальный «водородный ринг» между молодыми учеными трех вузов и водородный квиз для всех желающих, а также посещение производственного цеха Центра водородных технологий АФК «Система».