Мужчина судится с бывшей девушкой за право выгуливать их общую собаку

В Литве бывшие партнеры борются за право опеки над собакой породы кане-корсо. Об этом пишет Delfi.

Автор иска по имени Дайнюс просит суд разрешить ему хотя бы несколько раз в неделю выгуливать собаку, которую его экс-возлюбленная после расставания оставила себе. Сначала мужчина обратился в полицию, но там ему помочь не смогли. Тогда он подал иск в Вильнюсский суд, утверждая, что в 2020 году купил собаку на свои деньги, но из-за карантинных ограничений документы на животное оформила его бывшая партнерша.

Дайнюс не требует полного возврата собаки, а лишь просит права на совместную опеку. Он обращался в различные инстанции, но в Литве отсутствует законодательство, регулирующее права на питомцев при расставании пар.

После отказа Вильнюсского суда делом занялся Клайпедский суд. На заседании Дайнюс рассказал о планах создания питомника и обстоятельствах приобретения собаки. Ответчица настаивает, что она единственная владелица кане-корсо, и считает требования мужчины местью за расставание.

В итоге дело вернулось в участковый суд Вильнюса. Дайнюс надеется на благополучное разрешение конфликта, который, как сообщается, стал прецедентом в практике судебных разбирательств на территории Литвы.

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