В Нижнем Тагиле охранник отбил детей от агрессивной собаки

В Свердловской области собака набросилась на двух девочек, одной из пострадавших потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Инцидент произошел 24 декабря возле ДК «Космос», школьницы проходили мимо двух псов, внезапно одно из животных набросилось на девочек. Одной из пострадавших потребовалась медицинская помощь — пес прокусил ей руку.

«Если бы не охранник, который все это заметил, не знаю, чем бы все закончилось. Он, как заметил, сразу побежал к нам и стал отгонять собак», — рассказала одна из девочек.

По словам местных жителей, стая давно терроризирует жителей района. По факту произошедшего проверку проводит городское управление МВД.

До этого сообщалось, что в Курганской области ребенок попал в больницу после нападения собаки породы хаски. Мальчик шел с тренировки, когда из одного из дворов выбежало животное и повалило школьника на снег. Питомец местного жителя кусал ребенка за лицо, прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего.

Ранее в Хабаровском крае домашние собаки искусали пенсионерку.