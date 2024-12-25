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В Нижнем Тагиле охранник отбил детей от агрессивной собаки

В Нижнем Тагиле двое детей пострадали от нападения бродячей собаки
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Телеграм-канал Инцидент Нижний Тагил • Новости

В Свердловской области собака набросилась на двух девочек, одной из пострадавших потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Инцидент произошел 24 декабря возле ДК «Космос», школьницы проходили мимо двух псов, внезапно одно из животных набросилось на девочек. Одной из пострадавших потребовалась медицинская помощь — пес прокусил ей руку.

«Если бы не охранник, который все это заметил, не знаю, чем бы все закончилось. Он, как заметил, сразу побежал к нам и стал отгонять собак», — рассказала одна из девочек.

По словам местных жителей, стая давно терроризирует жителей района. По факту произошедшего проверку проводит городское управление МВД.

До этого сообщалось, что в Курганской области ребенок попал в больницу после нападения собаки породы хаски. Мальчик шел с тренировки, когда из одного из дворов выбежало животное и повалило школьника на снег. Питомец местного жителя кусал ребенка за лицо, прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего.

Ранее в Хабаровском крае домашние собаки искусали пенсионерку.

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