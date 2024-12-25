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Россиянин дважды избил отца из-за конфликта во время застолья

В Воронежской области сын жестоко избил пожилого отца во время застолья
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Следственное управление СК РФ по Воронежской области

Житель Воронежской области стал фигурантом уголовного дела за нападение на отца-пенсионера, мужчина дважды избил родственника. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в декабре 2024 года в деревне Петропавловка, пожилой отец распивал спиртные напитки вместе со взрослым сыном. В ходе застолья родственники поссорились, сын напал на отца и избил его, а потом пошел проводить до дома.

По дороге молодой мужчина еще раз набросился на 69-летнего пенсионера и нанес ему несколько ударов. Спасти пострадавшего не удалось, в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, подозреваемый заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Пензенской области сын истязал пожилых родителей. 40-летний сельчанин издевался над 70-летней матерью и 77-летним отцом. Мужчина регулярно наносил пенсионерам побои и унижал их. Домашнего тирана задержали полицейские. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об истязаниях, ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее пьяный россиянин избил сына кастрюлей за отказ помогать по хозяйству.

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