Россиянин дважды избил отца из-за конфликта во время застолья

Житель Воронежской области стал фигурантом уголовного дела за нападение на отца-пенсионера, мужчина дважды избил родственника. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в декабре 2024 года в деревне Петропавловка, пожилой отец распивал спиртные напитки вместе со взрослым сыном. В ходе застолья родственники поссорились, сын напал на отца и избил его, а потом пошел проводить до дома.

По дороге молодой мужчина еще раз набросился на 69-летнего пенсионера и нанес ему несколько ударов. Спасти пострадавшего не удалось, в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, подозреваемый заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Пензенской области сын истязал пожилых родителей. 40-летний сельчанин издевался над 70-летней матерью и 77-летним отцом. Мужчина регулярно наносил пенсионерам побои и унижал их. Домашнего тирана задержали полицейские. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об истязаниях, ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее пьяный россиянин избил сына кастрюлей за отказ помогать по хозяйству.