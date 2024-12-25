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Голый мужчина устроил танцы в лифте жилого дома в Новосибирске

В Новосибирске голый мужчина танцевал в лифте и напугал местных жителей
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Телеграм-канал Слобода Новосибирск

В Ленинском районе Новосибирска жителей многоэтажки напугал голый мужчина, который устроил странные танцы в кабине лифта. Об этом сообщается в Telegram-канале «Слобода Новосибирск».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Ивана Севостьянова, обнаженный мужчина забежал в кабину лифта, прокатился по всем этажам, устроил странные танцы и напугал местных жителей, которые стали невольными свидетелями произошедшего.

На место была вызвана скорая помощь и полиция, удалось ли задержать хулигана — неизвестно. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

До этого сообщалось, что в Новосибирске неизвестный разгромил лифт и станцевал победный танец. Инцидент произошел в многоэтажке по улице Забалуева и попал на запись камеры, установленной в лифте. Неизвестный мужчина, скрывая лицо под маской, устроил погром в кабине. Он бил по лифту ногами и локтями. Хулигана разыскивает полиция. Его личность устанавливается.

Ранее обнаженного мужчину заметили разгуливающим у школы в Тюмени.

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