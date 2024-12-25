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Пара омских пенсионеров отдала мошенникам 20 млн рублей из-за «госизмены»

В Омске пара пенсионеров лишилась 20 млн рублей, поверив мошенникам
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Ilya Naymushin/Reuters

Супружеская пара из Омска лишилась всех накопленных денег, за две недели пенсионеры перевели аферистам 20 млн рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 72-летняя жительница Омска. Женщина сообщила, что вместе с мужем в течение двух недель общалась с неизвестными. Сначала аферисты выманили у нее номер СНИЛС, а затем ей начали поступать звонки с угрозами.

Лжесиловики убедили пенсионерку в том, что некие мошенники от ее имени составили доверенность на распоряжение всеми электронными денежными средствами, документ был якобы выдан на имя гражданина Украины. Запугав потерпевшую возбуждением уголовного дела о госизмене, злоумышленники заставили ее установить на телефон специальные приложения и получили доступ к управлению смартфоном.

В течение почти двух недель они осуществляли переводы на сторонние счета и постоянно были на связи с пенсионеркой. Подключился к общению с неизвестными и супруг потерпевшей — профессор одного из омских вузов. Ему мошенники сообщили аналогичную информацию. Чтобы иметь возможность постоянно быть на связи, мужчина позвонил на работу: сказал, что заболел, и остался дома.

Обман вскрылся, когда пенсионеры в очередной раз пришли в банк, чтобы снять наличные. Менеджеру удалось убедить их в том, что они стали жертвами мошенников. Супруги перевели преступникам 20 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как аферистам удается обманывать сотни тысяч россиян под видом сотрудников силовых структур и в чем секрет их манипуляций, расскажет документальный фильм «На крючке». Проект доступен на платформе Okko.

Ранее профессор психологии из Петербурга отдала мошенникам 4,5 млн рублей.

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