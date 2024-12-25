Тюменские ученые создали карту гнездования орлана-белохвоста

Ученые Тюменского государственного университета в рамках грантового проекта «РН-Уватнефтегаза» по изучению популяции орлана-белохвоста на юге Тюменской области создали биотехническую программу, направленную на повышение численности орлана-белохвоста. Об этом сообщается на сайте «Роснефти».

Отмечается, что подобные орнитологические работы на территории региона проводились в первый раз. в Ходе исследования учеными была обследовали обширная территория на юге области. При этом общий километраж автомобильных, водных и пеших маршрутов составил 2,3 тыс. км. По итогам экспедиций зарегистрировано обитание 115 видов птиц, в том числе 11 занесенных в Красные книги России и региона.

«Ученые установили, что орлан-белохвост заселил большую часть юга Тюменской области, преимущественно – территории пойменных лесов вблизи крупных рек и озер. В рамках экспедиций зарегистрировано 37 особей, зафиксировано гнездование семи пар, что свидетельствует о тенденции к увеличению популяции», — говорится в сообщении.

Кроме того, впервые удалось зафиксировать точные сроки кладки яиц. По мнению орнитологов, суммарная численность орланов-белохвостов в пределах юга Тюменской области может составлять 140-160 пар.

Разработанная биотехническая программа предлагает ряд рекомендаций, направленных на снижение антропогенного воздействия на птиц в период их размножения. В частности, она включает установление охраны на радиусе 400-600 метров вокруг гнезд орланов, сохранение древесной растительности, предотвращение случаев возгораний, организацию искусственных мест для гнездования и экологическое просвещение населения региона.

Также по итогам проекта была создана электронная карта, на которой отображены ключевые участки гнездования орлана-белохвоста в области, а также разработан уникальный справочник «Птицы юга Тюменской области». Этот каталог содержит важные сведения о 326 видах птиц и будет полезен как для профессионалов, так и для любителей природы.