Уровень узнаваемости бренда «Национальные проекты России» достиг высокой отметки

Уровень узнаваемости бренда «Национальные проекты России» вырос до 91% и стал максимально высоким за все годы исследования. Об этом на заседании наблюдательного совета АНО «Национальные приоритеты» заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, которого цитирует пресс-служба организации.

Заместитель председателя правительства РФ отметил, что благодаря работе АНО «Национальные приоритеты» россияне стали больше знать о таких мерах поддержки от государства, как материнский капитал, семейная ипотека, также жители страны стали более осведомленными в вопросах заботы о своем здоровье из-за проведенной кампанию по популяризации прохождения диспансеризации.

«Особенно важно, что люди не просто знают о нацпроектах, но и понимают, какие возможности они предоставляют и пользуются конкретными мерами поддержки. Как отметил президент России Владимир Путин, главная задача нацпроектов заключается в том, чтобы россияне ощутили реальные изменения к лучшему, независимо от и социального статуса и места проживания», — заявил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что в следующем году начнется работа по запуску 19, с перспективой увеличения до 20, новых нацпроектов.

«Необходимо и дальше продолжать популяризацию мер и возможностей для каждого жителя нашей страны», — подчеркнул он.

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина назвала узнаваемость и востребованность конкретных мер поддержки ключевым индикатором эффективности работы по продвижению национальных проектов.

«Сегодня 85% жителей страны считают, что хотя бы один нацпроект принес пользу российскому обществу, от 72% до 98% хотели бы, чтобы реализация национальных проектов продолжилась в ближайшие пять лет», — сообщила она.

Ключевыми направлениями работы АНО «Национальные приоритеты» в 2024 году стало сопровождение национальных проектов, сбор обратной связи от россиян, информирование об инициативах и мероприятиях президента и правительства РФ, мерах поддержки граждан и экономики России и т.д.

В 2025 году АНО «Национальные приоритеты» будет вести информационное сопровождение всех национальных проектов, инициатив и мероприятий президента и правительства РФ.