«Единая Россия» доставила более 135 тысяч тонн помощи в зону СВО и новые регионы

«Единая Россия» доставила в зону СВО, новые и прифронтовые регионы более 135 тыс. тонн помощи, среди которых 42 тыс ударных дронов, БПЛА, аптечки и другие вещи, сообщается на сайте партии.

Как отметил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, если надежный тыл, то фронт будет сильным.

«Этот принцип работает и сегодня. Помочь тем, кто сейчас защищают честь России на передовой и обеспечить надежный тыл нашим бойцам – одна из главных задач партии», — сказал он.

По словам Якушева, «Единая Россия» оказывает помощь новым регионам с самого начала СВО.

«Гуманитарная миссия партии в наших новых и прифронтовых регионах – это не только грузы, которые мы постоянно отправляем, но и личное участие наших активистов. Более пяти тысяч человек уже побывали в новых регионах в качестве волонтеров», — сказал Якушев.

Он добавил, что партия инициировала более 130 федеральных законов, направленных на защиту прав участников СВО и их семей.

Якушев подчеркнул, что партия будет продолжать выполнять гуманитарную миссию до полного выполнения задач СВО и восстановления новых и прифронтовых регионов.