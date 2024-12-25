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В Иране разблокировали WhatsApp и Google Play

IRNA: в Иране решили разблокировать WhatsApp и Google Play
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Иране было принято решение отменить запрет на использование мессенджера WhatsApp, а также магазина приложений Google Play. Об этом сообщает государственное информационное агентство IRNA.

Это решение было одобрено большинством голосов на Высшем совете по информационной безопасности.

WhatsApp и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) были заблокированы в стране после протестов в сентябре 2022 года.

23 декабря заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил о высокой вероятности блокировки мессенджера WhatsApp в России. Его слова прозвучали на фоне включения WhatsApp в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора 19 декабря. Это обязывает сервис хранить данные пользователей и переписки, предоставляя их по запросам правоохранительных органов.

Ранее стало известно, на каких смартфонах с 1 января 2025 года перестанет работать WhatsApp.

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