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Пьяный россиянин жестоко избил знакомую лопатой

В Самаре пьяный мужчина избил собутыльницу лопатой
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Следственное управление СК РФ по Самарской области

Житель Самары предстанет перед судом за жестокое избиение своей знакомой, мужчина несколько раз ударил ее лопатой, спасти пострадавшую не смогли. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в декабре 2024 года в Красноглинском районе города, самарец распивал спиртные напитки в сарае вместе со своей знакомой. В какой-то момент между собутыльниками возникла ссора, словесный конфликт перерос в драку.

Мужчина схватил лопату и несколько раз ударил ею женщину по голове. Спасти пострадавшую не удалось. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, подозреваемого в нападении задержали. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что жительницу Новоалтайска обвинили в нанесении побоев своему сожителю, россиянка избила мужчину тяпкой в ходе пьяной ссоры. 41-летнего пострадавшего госпитализировали, мужчина потерял много крови, спасти его не смогли. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее пьяный россиянин избил знакомого табуретом до разрыва селезенки и сломал ему ребра.

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