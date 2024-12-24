Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Владимирской области двое приятелей избили и удерживали в подвале хостела мужчину

Во Владимирской области двое мужчин избили и удерживали взаперти гостя хостела
close
Следственное управление СК РФ по Владимирской области

В Александрове местный житель предстанет перед судом по обвинению в незаконном лишении свободы и избиении мужчины. Об этом сообщает СУ СК РФ по Владимирской области.

По данным следствия, в сентябре 2024 года двое приятелей устроили потасовку с мужчиной, остановившимся в одном из городских хостелов. В ходе ссоры они избили гостя металлической трубой, при помощи провода и скотча связали ему руки и ноги и, заклеив рот, продержали в подвале гостиницы почти сутки.

Когда злоумышленники отпустили потерпевшего, он обратился за медицинской помощью и написал заявление в полицию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Одного из нападавших удалось задержать, второй скрылся и находится в розыске. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчина похитил прохожего, угрожая лопатой. Злоумышленник напал на мужчину в районе Итальянской улицы в центре города. Он силой усадил его в автомобиль и избил. Грабитель отобрал у петербуржца 280 тысяч рублей и отпустил. Пострадавший обратился в правоохранительные органы. Задержать преступника удалось спустя месяц. Возбуждены уголовные дела о похищении и разбое.

Ранее на Сахалине грабители в масках связали сторожа скотчем и украли 130 кг красной икры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами