Во Владимирской области двое приятелей избили и удерживали в подвале хостела мужчину

В Александрове местный житель предстанет перед судом по обвинению в незаконном лишении свободы и избиении мужчины. Об этом сообщает СУ СК РФ по Владимирской области.

По данным следствия, в сентябре 2024 года двое приятелей устроили потасовку с мужчиной, остановившимся в одном из городских хостелов. В ходе ссоры они избили гостя металлической трубой, при помощи провода и скотча связали ему руки и ноги и, заклеив рот, продержали в подвале гостиницы почти сутки.

Когда злоумышленники отпустили потерпевшего, он обратился за медицинской помощью и написал заявление в полицию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Одного из нападавших удалось задержать, второй скрылся и находится в розыске. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчина похитил прохожего, угрожая лопатой. Злоумышленник напал на мужчину в районе Итальянской улицы в центре города. Он силой усадил его в автомобиль и избил. Грабитель отобрал у петербуржца 280 тысяч рублей и отпустил. Пострадавший обратился в правоохранительные органы. Задержать преступника удалось спустя месяц. Возбуждены уголовные дела о похищении и разбое.

Ранее на Сахалине грабители в масках связали сторожа скотчем и украли 130 кг красной икры.