В Томске мужчина обстрелял подростков из обреза

Житель Томска, обстрелявший из обреза подростков на самокатах, предстанет перед судом. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в октябре 2024 года томич распивал спиртные напитки у себя в квартире. Он услышал, что во дворе шумят дети, катающиеся на самокатах. Мужчина достал незаконно хранившийся у него обрез охотничьего ружья и произвел выстрел, целясь в одного из мальчиков.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, в ходе обыска в квартире обвиняемого кроме ружья был обнаружен бездымный порох. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения по существу.

До этого сообщалось, что в Невском районе Петербурга будут судить местного жителя, который не менее 10 раз выстрелил в детей, игравших с лазерной указкой. Пьяный молодой человек сидел на кухне и увидел на себе красную метку, которая двигалась. Он выглянул в окно и заметил луч от лазерной указки. Россиянин достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в окно, из которого на него светили указкой.

Ранее россиянин ради шутки выстрелил в колено ребенку.