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В Подмосковье врачи пять часов оперировали мужчину, на которого напал бык

В Подмосковье врачи спасли мужчину после нападения быка
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Министерство здравоохранения Московской области

В больницу Солнечногорска с тяжелыми травмами был доставлен скотник одного из сельхозпредприятий, на мужчину напал бык. Об этом сообщает минздрав Московской области.

Медики диагностировали у 46-летнего пациента размозжение почки и осложненную травму шейного отдела позвоночника. На него во время работы напал бык.

«После стабилизации состояния пациента в отделении реанимации, мы провели многокомпонентную операцию, в ходе которой две бригады хирургов одновременно устранили повреждения в разных зонах. Уролог — в почке, нейрохирурги — в шейном отделе позвоночника», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Роман Михайлов.

Хирургическое вмешательство длилось пять часов, пациент прошел курс восстановительного лечения и уже выписан на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае на женщину напал агрессивный бык и нанес ей серьезные травмы. Животное напало на 44-летнюю женщину в тот момент, когда она пыталась вернуть его в загон. На место оперативно прибыли медики. Пострадавшая с многочисленными травмами, в том числе рваными ранами брюшной полости, была госпитализирована.

Ранее на Урале корова напала на девочку и протащила ее по земле.

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