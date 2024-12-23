На Алтае гость сорвал чужие шторы и проломил поленом голову собутыльнику

Житель Улаганского района напал на пьяного приятеля с поленом, устроив ссору из-за штор. Об этом сообщает СУ СК РФ республики Алтай.

К 34-летнему сельчанину в гости пришел знакомый. Приятели распивали спиртные напитки, в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Гость в порыве гнева сорвал с гардины штору.

Хозяин дома выгнал 32-летнего приятеля на улицу, между ними завязалась драка. Владелец дома схватил полено и несколько раз ударил им оппонента. Спустя два дня избитому стало плохо, он был госпитализирован. В больнице у него диагностировали перелом черепа и ушиб головного мозга.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что жительницу Новоалтайска обвинили в нанесении побоев своему сожителю, россиянка избила мужчину тяпкой в ходе пьяной ссоры. 41-летнего пострадавшего госпитализировали, мужчина потерял много крови, спасти его не смогли. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве мальчик попал в больницу с травмой черепа после того, как его избил отец.