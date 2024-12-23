«Рождественский астероид» размером с 10-этажное здание пролетит мимо Земли 24 декабря

Daily Mail: мимо Земли в ночь на 24 декабря пролетит рождественский астероид

Огромный «рождественский астероид» размером с 10-этажное здание пролетит мимо Земли в ночь на 24 декабря, пишет Daily Mail.

Космический объект размером с десятиэтажное здание, известный как 2024 NX1, пройдет на расстоянии около 7,21 млн км от Земли со скоростью 23 тыс. км в час.

По данным панели мониторинга астероидов NASA, тело достигнет своей ближайшей точки к Земле 24 декабря в 02:56 по Гринвичу. Ученые оценивают его диаметр от 29 до 70 метров, что соответствует разрушительному потенциалу в 12 миллионов тонн тротила.

Эксперты уверяют, что католическое Рождество не будет омрачено столкновением с 2024 NX1. Астроном Джесс Ли из Королевской Гринвичской обсерватории отметила, что астероид будет находиться на расстоянии примерно в 18 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны, что исключает возможность встретить нашу планету на своем пути.

Однако, как подчеркивает Ли, последствия потенциального столкновения могли бы быть разрушительными. Исследования показывают, что астероид диаметром 70 метров способен сравнять с землей территорию площадью 2000 квадратных километров.

Для сравнения, Тунгусский метеорит, упавший на территории Сибири в 1908 году, имел схожие размеры, добавили ученые.

Ранее ученые научились искать самые маленькие опасные астероиды рядом с Землей.