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Одинокие китаянки массово фотографируются с накладным животом, имитируя беременность

SCMP: китаянки массово фотографируются с накладным животом, делая вид, что беременны
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Одинокие китаянки массово фотографируются с накладным животом и имитируют беременность ради красивых кадров, пишет South China Morning Post.

В социальных сетях Китая набирает обороты новый тренд. Молодые незамужние женщины, не находящиеся в положении, используют накладные животы для создания фотографий, имитирующих беременность. Это позволяет им запечатлеть и отпраздновать важные моменты своей жизни, пока они находятся в расцвете сил.

Данная тенденция вызвала шок у многих китайских родителей, которые недоумевают, как выражение «незамужняя, но беременная», когда-то считавшееся позорным в традиционной китайской культуре, стало популярным среди современного поколения, пишут местные СМИ.

Процесс создания таких фотографий несложен: достаточно приобрести «поддельный живот» в интернет-магазинах, где доступны различные текстуры и размеры для разных сроков беременности.

Однако общественность выражает обеспокоенность по поводу того, что такие фотосессии могут укреплять стандарты красоты, способствуя возникновению беспокойства по поводу внешнего вида и образа тела среди молодых матерей. Критики утверждают, что ожидания, связанные с сохранением стройной фигуры во время беременности, являются нереалистичными.

Ранее соцсети возмутил магазин в Китае, заменивший манекены женщинами.

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