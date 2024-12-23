Два московских фармацевта продавали сильнодействующий препарат наркозависимым без рецепта

В аптеке Москвы фармацевты отпускали прегабалин наркозависимым без рецепта

На юге Москвы правоохранители уличили двух фармацевтов в незаконной продаже сильнодействующего препарата. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Владелицы столичных аптек продавали наркозависимым лицам лекарственные препараты без рецепта и кассового чека. Кроме того, медикаменты реализовывались без потребительской упаковки, что является нарушением и свидетельствует о признаках контрафактности товара», — рассказал начальник управления информационных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Аптеки, которые попали под проверку, располагаются на Чертановской улице и улице Подольских курсантов. В ходе обыска оперативники изъяли более 300 блистеров с прегабалином общей массой более 1,4 кг.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Двое подозреваемых заключены под стражу.

Ранее в России заявили о нехватке фармацевтов при рекордном росте числа аптек в регионах.