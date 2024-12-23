Россияне поделились планами насчет просмотра «голубых огоньков» в новогоднюю ночь

Почти две трети россиян (66%) не собираются смотреть праздничные концерты по телевидению. Об этом сообщили аналитики медиахолдинга Rambler&Co, выяснившие, осталось ли в новогодних планах жителей страны место для традиционных «голубых огоньков».

Согласно проведенному опросу, 27% респондентов собираются смотреть другие программы на ТВ, почти четверть (24%) заявили о том, что вообще не включат телевизор, а для 15% такие шоу будут лишь фоном.

Еще 14% готовы увидеть только короткие эпизоды до или после обращения президента. Лишь 15% респондентов настроены обязательно включить музыкальное телешоу в новогоднюю ночь, а 5% допускают возможность просмотра, если планы изменятся.

Более половины респондентов (55%) заявили, что обратятся к экранам только в случае отключения интернета. Тем не менее, 24% готовы к ним вернуться, если там появятся любимые артисты, а 12% ждут креативной постановки и номеров. Участие популярных интернет-знаменитостей привлекло бы лишь 3%, а комиков — 6%.

Аналитики отметили, что несмотря на утрату былой популярности, формат новогодних телешоу сохраняет семейную атмосферу: 82% тех, кто их смотрит, делают это в кругу близких. Каждый десятый остается один на один с экраном, 5% предпочитают смотреть с друзьями, а 3% ежегодно меняют компанию.

В медиахолдинге подчеркнули, что интерес к «голубым огонькам» часто сохраняется благодаря привычке — так ответили 29% зрителей. Но у остальных есть конкретные предпочтения по контенту в рамках шоу. Так, 23% любят музыкальные номера, 16% ценят ностальгические кадры и артистов прошлого, 9% — юмористические блоки и лишь 1% особенно интересуют поздравления и тосты от звёзд. 22% устраивает абсолютно все.

Те, кто не любит смотреть новогодние телешоу, находят им замену в других занятиях. Более половины респондентов (52%) заявили, что просто отдыхают и общаются с любимыми людьми. Еще 21% предпочитают пересматривать любимые фильмы и сериалы на онлайн-платформах, 8% находят альтернативные музыкальные шоу в интернете, а 6% смотрят новые фильмы на новогоднюю тематику. 7% сопровождают праздник музыкой, а 6% играют в настольные игры.

Некоторые респонденты (26%) считают «голубые огоньки» пережитком прошлого. Столько же полагают, что традиция хорошая, но требует модернизации. У 25% — нейтральное отношение, 13% видят в новогодних телешоу необязательное, но приятное дополнение «к столу», и только каждый десятый (10%) продолжает считать их важной частью праздника в том виде, в котором они выходят сейчас.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 5 по 12 декабря, охват составил 55 210 интернет-пользователей.