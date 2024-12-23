Минздрав назвал оптимальный возраст для рождения ребенка

Минздрав назвал от 18 до 35 лет оптимальным возрастом для беременности

Оптимальный возраст женщин для беременности и рождения ребенка — от 18 до 35 лет. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.

Эксперты предупредили, что курение увеличивает риск бесплодия у женщин в 1,6 раза, а потребление более 20 граммов этанола ежедневно – на 60%. Также снижает шансы наступления беременности потребление более пяти чашек кофе.

При этом мужчины могут зачать ребенка даже в старшем возрасте, но дети, рожденные от возрастных отцов, отличаются худшими показателями здоровья. Ученые выявили связь возраста отца с вероятностью развития у ребенка различных психических отклонений, расстройств аутистического спектра, острого лимфобластного лейкоза и прочих врожденных аномалий.

До этого врач-репродуктолог «СМ-Клиника» Мария Твердикова предупредила, что хронический стресс снижает вероятность зачатия.

Ранее выяснилось, что ожирение существенно снижает шансы на зачатие ребенка.