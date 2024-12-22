Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог рассказал, что ожидает семью, пережившую все кризисы

Психолог Зинин: пережившая все кризисы семейная пара вознаграждается природой
close
Shutterstock

Доктор психологических наук, профессор Нижегородского государственного лингвистического университета имени Добролюбова Сергей Зинин рассказал РИА Новости, что пережившую все кризисы семейную пару награждает природа.

По словам психолога, у супругов активизируется выработка эндорфинов.

«Супруги в этот период, называемый привязанностью, испытывают удовольствие от очень простых чувств. Это долгожданное спокойствие после бури страсти», — поделился Зинин.

Он уточнил, что на решение подать заявление на развод влияет возраст мужа и жены. Чаще всего расходятся пары в возрасте от 20 до 30 лет. При этом супруги возрастом старше 50 лет реже других принимают решение о разводе.

До этого практикующий психолог, преподаватель международного института психологии Smart Любовь Лысенко заявила, что заставлять партнера ревновать не является здоровым желанием.

Если один из партнеров сознательно вызывает ревность у другого, скорее всего, он закрывает таким образом пробелы в эмоциях, значимости, чувстве нужности и привлекательности. Победителей в этой игре нет.

Ранее психолог дала советы, как наладить доверительные отношения со своим ребенком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами