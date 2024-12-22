Психолог рассказал, что ожидает семью, пережившую все кризисы

Доктор психологических наук, профессор Нижегородского государственного лингвистического университета имени Добролюбова Сергей Зинин рассказал РИА Новости, что пережившую все кризисы семейную пару награждает природа.

По словам психолога, у супругов активизируется выработка эндорфинов.

«Супруги в этот период, называемый привязанностью, испытывают удовольствие от очень простых чувств. Это долгожданное спокойствие после бури страсти», — поделился Зинин.

Он уточнил, что на решение подать заявление на развод влияет возраст мужа и жены. Чаще всего расходятся пары в возрасте от 20 до 30 лет. При этом супруги возрастом старше 50 лет реже других принимают решение о разводе.

До этого практикующий психолог, преподаватель международного института психологии Smart Любовь Лысенко заявила, что заставлять партнера ревновать не является здоровым желанием.

Если один из партнеров сознательно вызывает ревность у другого, скорее всего, он закрывает таким образом пробелы в эмоциях, значимости, чувстве нужности и привлекательности. Победителей в этой игре нет.

Ранее психолог дала советы, как наладить доверительные отношения со своим ребенком.