Пенсионерка украла 15 млн рублей из кассы магазина, в котором работала

В Буйнакске задержали подозреваемую в краже выручки из кассы магазина, за год женщина похитила 15 млн рублей. Об этом сообщает УМВД республики.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 58-летний владелец магазина продуктов, мужчина обнаружил недостачу денег в кассе. Как установили правоохранители, хищения продолжались около года.

Подозреваемой в краже оказалась 77-летняя пенсионерка, которая работала в торговой точке продавцом. В течение года женщина присваивала себе около 50% выручки. Общий ущерб составил 15 млн рублей. Возбуждено у головное дело. Задержанная призналась в содеянном и вернула часть украденных у работодателя средств.

До этого сообщалось, что в Тюмени двое приятелей ограбили магазин, угрожая продавцу ножом. Двое злоумышленников ворвались в торговую точку на улице Барнаульской, один из грабителей был вооружен ножом, угрожая им продавцу, он потребовал достать наличные из кассы. Второй налетчик вышел на улицу и следил за обстановкой вокруг магазина. Забрав деньги, грабители скрылись. Оперативникам удалось задержать подозреваемых, в отношении мужчин возбуждены уголовные дела о разбое, им может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее россиянин с тесаком украл из магазина наличные, спиртное и еду.