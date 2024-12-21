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Политолог призвал проверять информацию в интернете

Политолог Ухов: выдачу гражданства будущим бойцам на СВО надо приветствовать
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Владимир Астапкович/РИА Новости

В современном мире с постоянно фальсифицируемыми потоками информации нужно по сто раз все проверять, написал в своем Telegram-канале политолог Илья Ухов, комментируя информацию о вручении российских паспортов в исправительной колонии в Самарской области.

«Что реально произошло. Группа заключенных пожелала заключить контракт с Минобороны России и отправиться воевать в зону СВО. Плюс есть еще одно основание - если осужденный проживал на территориях новых регионов РФ до 2022 года», — отметил политолог.

Ухов добавил, что заключенные делают осознанный выбор.

«Читатели знают мою негативную позицию относительно бесконтрольной раздачи паспортов нашим псевдо-«соотечественникам». Но получение гражданства будущим бойцами на СВО можно только приветствовать. Эти люди делают осознанный выбор. Они готовы буквально проливать кровь и погибать ради России», — отметил политолог.

Уход подчеркнул, что такой категории людей «можно и нужно давать гражданство».

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