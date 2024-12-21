Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» помогли жителям Рыльска

Активисты МГЕР пришли на помощь жителям Рыльска после ракетного удара
close
Телеграм-канал «Единая Россия. Официально»

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» помогают жителям Рыльска эвакуироваться в пункты временного содержания после ракетного удара по городу, сообщается в Telegram-канале «Единая Россия. Официально».

Как рассказал руководитель волонтерского центра МГЕР в Курсе Александр Сидоренков, активисты отправились в Рыльск сразу после обстрела.

«Помогали раненым, доставили несколько человек в больницу. С администрацией района и специальными службами участвуем в эвакуации пожилых людей», — сказал он.

Сидоренков добавил, что активисты МГЕР также помогают разбирать завалы и убирать улицы, а также разносить продуктовые наборы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами