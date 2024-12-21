Активисты «Молодой Гвардии Единой России» помогли жителям Рыльска

Активисты МГЕР пришли на помощь жителям Рыльска после ракетного удара

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» помогают жителям Рыльска эвакуироваться в пункты временного содержания после ракетного удара по городу, сообщается в Telegram-канале «Единая Россия. Официально».

Как рассказал руководитель волонтерского центра МГЕР в Курсе Александр Сидоренков, активисты отправились в Рыльск сразу после обстрела.

«Помогали раненым, доставили несколько человек в больницу. С администрацией района и специальными службами участвуем в эвакуации пожилых людей», — сказал он.

Сидоренков добавил, что активисты МГЕР также помогают разбирать завалы и убирать улицы, а также разносить продуктовые наборы.