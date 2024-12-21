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В Сургуте врачи спасли 19-летнюю девушку с огромной кистой яичника

В Сургуте хирурги спасли пациентку с пятилитровой кистой яичника
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Pixabay

Хирурги городской клинической больницы Сургута спасли 19-летнюю девушку, которая недавно родила ребенка, у пациентки обнаружили огромную кисту яичника. Об этом сообщает Департамент здравоохранения ХМАО.

В приемный покой больницы поступила 19-летняя сургутянка, девушка жаловалась на сильные боли в области живота и рассказала врачам, что недавно родила ребенка. Еще во время беременности у нее была обнаружена киста яичника размером 9 см, тогда врачи не решились удалять новообразование. После родов киста значительно увеличилась в размерах.

«Пациентке провели плановое ультразвуковое исследование органов малого таза, выявили объемное жидкостное образование левого яичника диаметром 26 см, которое полностью занимало брюшную полость и требовало оказания медицинской помощи. Запланированной операции девушка не дождалась», — сообщили в Минздраве.

В ходе оперативного вмешательства хирурги полностью удалили кисту и откачали из нее пять литров жидкости, медикам удалось сохранить репродуктивную функцию пациентки. Состояние девушки не вызывает у врачей опасений, она готовится к выписке.

Ранее российские врачи спасли девушку с маткой в матке.

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