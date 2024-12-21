В Сочи сорвавшегося в овраг туриста спасли с помощью 200-метровой веревки

В районе села Красная воля спасатели эвакуировали 31-летнего туриста из Ижевска, упавшего в глубокий овраг. Об этом сообщается в Telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В экстренные службы обратилась женщина, которая сообщила, что слышит из глубокого оврага крики о помощи. Спуститься к пострадавшему самостоятельно очевидица не смогла. Спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России, используя около 200 метров страховочной веревки, через заросли колючих кустарников спустились к пострадавшему и на носилках эвакуировали его наверх к дороге.

31-летнего туриста из Ижевска передали врачам скорой помощи. Серьезных травм путешественник не получил, у него диагностированы мелкие ссадины и ушибы.

До этого сообщалось, что в Сочи спасли туриста, который испугался воя шакалов и залез на столб. Спасатели нашли напуганного мужчину в названном им месте и помогли ему спуститься. Путешественник рассказал, что не успел вовремя вернуться в населенный пункт, а когда стемнело, испугался звуков шакалов и забрался повыше, так как не знал, как вести себя в лесу.

Ранее на Сахалине спасли туристов, попавших в шторм на мысе Виндис.