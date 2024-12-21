В корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка Виктора Васнецова

Выставку Васнецова в Русском музее приурочили к завершению Года семьи

В корпусе Бенуа Русского музея в Петербурге открылась выставка Виктора Васнецова, приуроченная к 175-летию со дня рождения мастера отечественной живописи. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Организаторы отметили, что экспозиция приурочена к завершению Года семьи в России и будет интересна зрителям всех возрастов, но особенно — семьям с детьми.

На выставке представлено около 120 произведений художника из коллекций Русского музея, Третьяковской галереи, Дома-музея Виктора Васнецова, Вятского художественного музея имени Виктора и Аполлинария Васнецовых, Нижегородского художественного музея и других музейных и частных собраний.

Посетители выставки увидят такие шедевры отечественной живописи, как «Витязь на распутье», «Баян», «Аленушка», «Иван-Царевич на Сером Волке», «Ковер-самолет» и другие.

Впервые перед петербургскими зрителями представят картину «Богатыри» из собрания Третьяковской галереи.

Организаторы выставки напомнили, что современники видели в Васнецове преимущественно монументалиста, возродившего стенную церковную роспись — традиционный для России вид творчества. Поэтому отдельный зал посвятили религиозной живописи. В состав экспозиции вошли эскизы росписей Владимирского собора в Киеве, а также эскизы для мозаик храма Воскресения Христова (Спаса на крови) в Петербурге.

Васнецов представлен на выставке и как автор графических произведений, многие из которых посетители увидят впервые.

В Русском музее подчеркнули, что незаурядные способности художника проявились также в проектировании архитектуры и мебели, создании предметов декоративно-прикладного искусства и театральных костюмов.

Организаторы выставки убеждены, что непревзойденное мастерство художника в сочетании с глубоким духовным содержанием его произведений делают экспозицию важным событием культурной жизни страны.

Выставка продлится до 23 июня 2025 года.