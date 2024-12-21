Врач предупредил об опасных последствиях загрязненного воздуха

С приходом отопительного сезона проблема качества воздуха становится все более актуальной для всех городов России. Одним из опасных последствий такого загрязнения является риск развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры пульмонологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Заурбек Айсанов.

Как объясняет врач, плохое качество воздуха напрямую влияет на легкие, вызывая воспаление тканей.

«Мелкие твердые частицы (PM2.5, PM10) и вредные газы, которые присутствуют в загрязненном воздухе, вызывают хроническое воспаление в легких и разрушают ткани органа. Если воздействие этого фактора становится регулярным, то это может привести к развитию ХОБЛ. Зимой ситуация значительно усугубляется из-за активного использования транспорта и отопительных систем, которые влияют на качество воздуха», — сказал он.

По словам Айсанова, если человек не только живет в плохой экологической обстановке, но еще и курит, риски ХОБЛ возрастают в разы.

Специалист также отмечает, что это заболевание является третьей причиной смертности населения в мире, и особенную опасность представляют его обострения.

«В первые пять дней обострения ХОБЛ риск инфаркта миокарда повышается вдвое. К сожалению, именно тяжелые случаи обострений и связанного с ними стремительного прогрессирования заболевания становятся основной причиной смерти людей с ХОБЛ. Это крайне опасная болезнь, однако современные методы терапии позволяют значительно улучшить качество жизни пациентов», — предупредил он.

Врач объяснил, что, если у человека на фоне жизни в мегаполисе, курения и других факторов уже появились симптомы ХОБЛ – хронический кашель с выделением мокроты, одышка, – необходимо обратиться к врачу-пульмонологу.

«Своевременное выявление заболевания позволяет замедлить его прогрессирование, сохранить и улучшить качество жизни человека», — отмечает Айсанов. — «Людям с ХОБЛ критически важно наблюдаться у специалиста, чтобы им могли вовремя назначить соответствующее лечение во избежание обострений. Так, наиболее высокую эффективность по предотвращению обострений и связанного с этим снижению риска смерти в последние годы показывает так называемая трехкомпонентная терапия (сочетание комбинации бронхорасширяющих препаратов и противовоспалительной терапии), однако самое важное – вовремя обратиться к врачу, чтобы избежать фатальных осложнений и получить качественное лечение».

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