Павильоны «Сделано в Москве» откроются в рамках проекта «Зима в Москве»

Гости «Зимы в Москве» смогут приобрести товары под брендом «Сделано в Москве»

Торговые павильоны «Сделано в Москве» будут работать на 7 площадках проекта «Зима в Москве» с 20 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года, сообщается на сайте mos.ru.

В павильонах гости смогут приобрести продукции более чем 500 брендов столицы.

На Болотной площади для посетителей откроют бесплатный каток площадью 1,8 тыс. кв. м. с вместимостью до 480 человек за сеанс. Коньки можно будет взять напрокат.

Также желающие смогут прокатиться на бесплатном волшебном поезде.

В рамках проекта на Болотной площади также проведут благотворительную акцию «Добрая елка», в рамках которой москвичи смогут выполнить желания подопечных столичных НКО.

С 24 декабря для желающих начнут проводить квест Russpass с элементами дополненной реальности, в котором надо будет находить виртуальные объекты с помощью приложения. За прохождение квеста участники будут получать снежинки, которые затем можно обменять на призы.

Также павильоны проекта «Сделано в Москве» откроются на Кузнецком мосту, Тверском бульваре, Новом и Старом Арбате, в Столешниковом переулке и на улице Рождественке.

Всего для москвичей и гостей столицы до 28 февраля 2025 года работают более 1,9 тыс. площадок с различными активностями.