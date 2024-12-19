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В Подмосковье назвали количество ликвидированных свалок

Более 1 тыс. незаконных свалок ликвидировали в Подмосковье
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В 2024 году министерство экологии и природопользования Московской области выявило 1005 нелегальных свалок в регионе, сообщает пресс-служба ведомства.

Из количества этих свалок 90 остались неликвидированными после инвентаризации за 2023 год.

«В результате в регионе в 2024 году ликвидировали 1035 свалок», — говорится в сообщении.

Также в московской области продолжаются работы по уборке зон отдыха возле водных объектов. Для реализации в регионе на базе платформы «Контроль за зонами отдыха у водоемов» (ГИС «МДП») разработали единую систему контроля за содержанием таких мест.

Всего в 2024 году было проведено более 5 тыс. мероприятий по уборке прибрежных защитных полос водных объектов.

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