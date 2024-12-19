В Череповце отец несколько лет насиловал своих детей и получил 21 год колонии

В Череповце огласили приговор местному жителю, мужчина признан виновным в преступлениях против половой неприкосновенности собственных детей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

55-летний череповчанин признан виновным в изнасилованиях, развратных действиях и изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Преступные действия обвиняемый совершал в отношении собственных детей в течение нескольких лет.

В ходе расследования мужчина не признал своей вины. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, его также обязали выплатить штраф в размере 350 000 рублей. После освобождения череповчанин будет находиться под контролем специализированных органов.

До этого в Москве задержали отца-педофила, который домогался сына с девяти лет. Мать мальчика, которая жила с его отцом в гражданском браке, была свидетельницей домогательств, но решила не обращаться в полицию, так как, по ее собственным словам, пожалела и ребенка, и своего партнера.

Ранее россиянин изнасиловал двух девочек в Саратовской области.