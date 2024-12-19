Приложение билайна назвали одним из лучших в России

Мобильное приложение билайна получило гран-при премии интернет-проектов «Золотое приложение» в номинации «Лучшее приложение для потребителя», сообщает пресс-служба компании.

Эксперты высоко оценили приложение билайна, помогающее клиентам защититься от мошенников и спамеров, а также управлять тарифами, счетами и сервисами.

Как отметила CPO digital-продуктов билайна Елена Конькова, награда подтверждает, что компания движется в правильном направлении.

«Обновленное приложение предлагает клиентам простоту, персонализацию и поддержку в повседневных задачах. Мы стремимся, чтобы каждый пользователь находил в нем решение для своих нужд», — сказала она.

Напомним, в 2024 году билайн выпустил крупное обновление, в котором был переработан интерфейс, внедрена новая система навигации и другие вещи.