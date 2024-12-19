Стала известна дата получения детских пособий, которые должны были выплатить в январе

Социальный фонд России до конца декабря перечислит все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале января. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Такое решение было принято в связи с приближающимися праздниками. В Соцфонде уточнили, что уже 25 декабря на карты родителей поступят единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособие на первого ребенка до трех лет, пособие на ребенка военнослужащего по призыву и другую материальную поддержку.

В организации подчеркнули, что это касается только тех, кто получает выплаты безналичным образом. Те, кому пособие доставляет почта, смогут забрать его, как обычно, в следующем месяце.

«Некоторые регионы устанавливают собственные пособия семьям с детьми в соответствии с местным законодательством. Оформлением таких мер поддержки занимаются отделы социальной защиты населения. Они выплачивают пособия по своему графику, который отличается от выплатных дат Социального фонда», — обратили внимание в пресс-службе фонда.

Ранее депутат сравнил семьи, живущие на детские пособия, с паразитами.