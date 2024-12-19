В Нижнем Тагиле мужчина изрезал сожительницу на глазах у детей

В Свердловской области задержали местного жителя по подозрению в нападении с ножом на сожительницу, спасти пострадавшую не удалось. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в Нижнем Тагиле в ночь на 19 декабря. Соседи услышали крики и нашли в квартире изрезанную 24-летнюю женщину, спасти ее не удалось. По предварительной информации, на пострадавшую с ножом напал ее сожитель.

«Ночью соседи услышали крики. А когда открыли дверь, то увидели сожителя с ножом, который сидел на ней. Он встал и сказал, что не виноват», — сообщил Ura.ru один из свидетелей.

Подозреваемого задержали, на месте происшествия работают сотрудники следственного комитета. Известно, что нападение произошло на глазах четверых детей женщины. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Муроме в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который жестоко избил свою сожительницу. Спасти женщину не удалось. Семейная пара распивала дома спиртные напитки, между мужчиной и женщиной возникла ссора. Сожитель обвинил свою гражданскую жену в том, что она не приготовила ужин.

Ранее в Орске муж изрезал жену возле ночного клуба и сбежал.