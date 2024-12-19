Россиян предупредили о рисках фейковых новогодних распродаж

Декабрь приносит максимальную выручку не только торгующим организациям, но и телефонным мошенникам, которые под видом предновогодних акций получают несанкционированный доступ к банковским счетам россиян. О простых, но при этом эффективных приемах, которые используют жулики, «Газете.Ru» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Как известно, в большинстве случаев мошенники используют два способа хищения денежных средств россиян. В первом случае посредством психологической обработки жертва сама переводит деньги на подставные счета. Во втором целью злоумышленников становится возможность удаленного доступа к смартфонам и, соответственно, банковским приложениям», — объяснил он.

По словам эксперта, в последние дни участились звонки на телефоны граждан с предложением купить товары со скидками 50 и более процентов. Обычно операторы рассказывают о необходимости освободить склады крупных торговых сетей от товаров текущего ассортимента. Причем называются те товарные позиции, которые россияне чаще всего приобретают в качестве новогодних подарков.

«Когда почва подготовлена и будущая жертва начинает проявлять интерес к покупке, злоумышленники предлагают направить каталог товаров на электронную почту или в мессенджер. Ничего не подозревающий гражданин соглашается и в итоге получает файл с вредоносным программным обеспечением. Следует отметить, что в ряде случаев он на самом деле может увидеть некий каталог с ненужными ему товарами. Это делается для того, чтобы притупить бдительность и иметь достаточное время для доступа к банковскому приложению, установленному на телефон», — подчеркнул он.

Как уберечься и попасть на удочку мошенников? Во всех вопросах нужно проявлять осмотрительность и осторожность.

«В нынешних условиях практически не встречаются распродажи со скидками 25%. Поэтому предлагаемые 50-60-70% уже должны вызвать опасения. Но если хочется проверить реальность такого предложения, нужно зайти на сайт торговой сети и во всем убедиться самому. Но ни в коем случае не соглашаться на отправку и получение любых файлов от незнакомых абонентов», — резюмировал юрист.

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