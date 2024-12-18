В «Единой России» назвали самые важные принятые в осеннюю сессию Госдумы инициативы

Внесение значимых поправок в принятый этой осенью федеральный бюджет, поддержка участников специальной военной операции и предложения, касающиеся социальных гарантий россиян, были приоритетными направлениями работы для «Единой России» в осеннюю сессию Госдумы. Об этом на подведении итогов заявил секретарь Генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что в осеннюю сессию ЕР продолжила расширять господдержку бойцов спецоперации и их семей. Так, по инициативе партии было принято более 130 федеральных законов, касающихся этой категории россиян.

Якушев уточнил, что в эту сессию были приняты инициативы «Единой России» о запрете взыскания исполнительского сбора в отношении бойцов СВО, о наделении статусом ветерана боевых действий работников военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей и сотрудников МЧС, участвующих в разминировании территорий, о возможности жилищной регистрации участников спецоперации по доверенности и другие.

Говоря о работе над федеральным бюджетом, Якушев заявил, что итоговый документ соответствует стратегическим приоритетам развития страны.

Около 15 трлн рублей предусмотрено на воплощение в жизнь положений народной программы ЕР, добавил секретарь Генсовета партии.

«Причем 161,7 млрд рублей было добавлено поправками «Единой России». Эти средства пойдут на такие значимые направления, как строительство школ, детских садов, дорог, развитие науки, регионов, села, инфраструктуры детского отдыха и спорта, поддержку участников СВО и их семей», — сказал Якушев.

Также он напомнил, что в эту сессию представители партии внесли законопроекты о дополнительном отпуске родителям и супругам раненого участника СВО, дополнительной защите прав временных работников и совершенствовании работы частных агентств занятости.

Руководитель фракции партии Владимир Васильев подчеркнул, что главным критерием оценки работы ЕР становится результативность и консолидация всех фракций.

Напомним, 14 декабря «Единая Россия» провела XXII съезд партии в Национальном центре «Россия». В нем приняли участие более 1 тыс. делегатов со всей страны.